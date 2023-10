TC Dinant - Sept ans requis pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle à Viroinval

Le dossier a été ouvert dans des circonstances particulières. Le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants et son téléphone a été analysé dans le cadre de ce dossier. Les enquêteurs ont alors découvert des photos de lui, à caractère sexuel, avec ces deux jeunes filles sur lesquelles il avait autorité. "Ce monsieur a créé une relation de confiance avec ma cliente (NDLR: la mère des deux victimes), qui était en difficultés financières et sociales. Elle élevait seule ses trois filles. Il lui disait qu'il pouvait parfois s'occuper des deux plus âgées pour qu'elle se dégage du temps pour la troisième, beaucoup plus jeune. Il disait également qu'il pouvait les accueillir chez lui, etc. Il a manipulé tout le monde", explique la partie civile.