TC Neufchâteau - Les auteurs d'un home-jacking de Givry condamnés à 12 et 15 ans de prison

Deux individus encagoulés et armés d'un pistolet calibre 22 avaient fait irruption au domicile d'un habitant du village de Givry, le soir du 17 mars 2022, pour lui réclamer de l'argent. Le sexagénaire avait été roué de coups et blessé par balle au niveau de la tête. Il était toutefois parvenu à s'échapper pour trouver refuge chez son frère et alerter la police.

"Ce n'est qu'après avoir soumis la victime à un scanner qu'on a pu établir que son pronostic vital n'était pas engagé. La balle a soit effleuré, soit ricoché sur son front", a expliqué la substitute du procureur en septembre dernier devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau.

Parmi les prévenus poursuivis pour tentative d'extorsion et tentative de meurtre, figuraient Didier Lambert-Joachim, condamné en 2010 à dix ans de réclusion pour meurtre, et son frère, qui avait effectué des travaux de plafonnage chez la victime.

Les éléments à charge comprenaient des traces de semelles relevées sur la scène de crime et correspondant aux chaussures retrouvées chez les prévenus, des éléments de téléphonie, ainsi qu'une arme ayant blessé Didier Lambert-Joachim quelques jours avant l'épisode de Givry, à la suite d'une erreur de manipulation selon les médecins.

Malgré les dénégations des prévenus et les demandes d'acquittement au bénéfice du doute formulées par leurs avocats, le tribunal a déclaré les deux frères coupables de tentative de meurtre et de tentative d'extorsion. Didier Lambert-Joachim, également condamné pour détention et port d'arme à feu, et son frère écopent respectivement de 15 et 12 ans de prison avec mise à disposition du tribunal d'application des peines d'une durée de 5 ans.