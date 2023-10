Tour de Turquie - Philipsen, coureur le plus décoré cette saison: "Cela signifie quelque chose pour moi"

Quadruple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Philipsen et son équipe ont cherché des objectifs à se fixer après une Grande Boucle exceptionnelle. "J'aime gagner, et j'espérais donc devenir le coureur avec le plus de victoires cette saison", a-t-il expliqué. Cet objectif honorifique a entretenu sa motivation, "ce qui n'est pas si simple" dans une période moins attrayante pour les cadors du peloton. "Je suis heureux d'être le roi des victoires. Cela ne signifie pas grand-chose mais pour moi, cela signifie quelque chose", a poursuivi le maillot vert.

Vainqueur d'une étape similaire à celle de mercredi sur le Tour de Turquie 2021, Jasper Philipsen savait "qu'un sprint massif serait probable. Il y avait une ascension difficile avant le final mais les routes sont larges vers Marmaris, et il est difficile de rester seul devant." L'équipe Alpecin-Deceuninck a "beaucoup sacrifié pour rattraper Nico Denz", parti seul aux avant-postes et repris à 15 kilomètres de l'arrivée. Philipsen s'est ainsi retrouvé "seul dans le final. Mais j'étais assez fort pour gagner."

Comme il l'a montré tout au long de la saison, le coureur de 25 ans est sans égal dans la dernière ligne droite. "J'ai été un peu enfermé", a-t-il expliqué. "J'ai dû chercher mon chemin à 400 mètres de l'arrivée et choisir mon côté. J'ai cru ne pas y arriver mais j'étais heureux de trouver de l'espace et enlever la victoire", a conclu Jasper Philipsen.