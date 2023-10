Vingt-cinq restaurants banniront la viande de leur carte lors de la Semaine Sans Viande

"On mange encore trop de viande en ce moment", explique-t-il. "La campagne peut changer les habitudes et nous montrer qu'il existe d'autres options. En mangeant plus de légumes, nous pouvons améliorer à la fois notre santé et l'environnement."

La Semaine Sans Viande est née aux Pays-Bas à l'initiative d'Isabel Boerdam qui a lancé l'opération en 2018. Sa fondation estime que manger de la viande tous les jours est dépassé et promeut un régime alimentaire flexitarien dans lequel la viande, le poisson et les produits laitiers alternent avec des ingrédients végétaux.

Les restaurants participants à l'initiative sont répertoriés sur le site www.weekzondervlees.be. Certains restaurants, comme Humus x Hortense à Bruxelles, proposent toujours des menus végétariens.