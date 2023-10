WTA Hong Kong - Elise Mertens rejoint le 2e tour : "Mon niveau de jeu est resté très stable"

"Je suis contente d'avoir gagné en deux sets", a commenté Elise Mertens "Je suis très bien entrée dans la partie. Je jouais dans le terrain dans le premier set et je dictais la cadence. J'ai très bien servi également. J'ai apporté quelques ajustements et cela a très bien fonctionné. Dans le deuxième set, cela a été un peu plus accroché, mais je savais que c'est une joueuse qui n'abdique jamais. Mon niveau de jeu est resté très stable et j'ai pu conclure sans trop de difficultés sur mon service".

Il s'agit d'une semaine importante pour Elise Mertens, qui vient de sortir du top 40 pour la première fois depuis le mois de février et aimerait être tête de série à l'Open d'Australie en janvier.

"C'est très chouette de jouer ici", a commenté Elise Mertens. "Le court N.1 est un peu plus rapide que le court central, ce qui n'était pas plus mal contre une joueuse qui apprécie les longs échanges. J'aime aussi les balles, qui sont celles de l'Open d'Australie. La ville est très agréable. Je ne sais pas grand-chose de mes futures adversaires, mais dans ma situation, je dois surtout me concentrer sur moi. Je suis descendue au classement et je dois rebâtir de la confiance. En ce sens, cette victoire fait du bien, car j'ai dû aller la chercher. Et je vais essayer de gagner encore un maximum de matches d'ici la fin de la saison".