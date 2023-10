Appel Liège - Un Néerlandais condamné à 3 ans pour des plantations de cannabis

Les faits s'étaient produits dans le cadre d'une organisation criminelle qui comportait six personnes, originaires des Pays-Bas et de la région liégeoise, dont plusieurs avaient été jugées par le tribunal d'Eupen et avaient écopé de peines allant de 18 mois et 4 ans de prison.

L'un des prévenus, à qui était attribué un rôle de dirigeant, avait fait appel de la décision prononcée contre lui.

Il a été condamné à une peine de 3 ans de prison ferme et à une amende de 16.000 euros.