Conflit israélo-palestinien - Abbas exige la "fin immédiate de l'agression" contre le peuple palestinien

Lors d'une rencontre à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie, Mahmoud Abbas a demandé la "fin immédiate de l'agression maximale contre le peuple palestinien", et "insisté sur le rejet des pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter dans les deux camps", selon un communiqué de la présidence palestinienne.

Il a par ailleurs mis en garde contre les conséquences de l'arrêt de la seule centrale électrique de la bande de Gaza, "faute de carburant", estimant qu'elle va provoquer "une véritable catastrophe pour tous les services sanitaires et humanitaires" de ce territoire peuplé de 2,4 millions d'habitants. Cette centrale a été arrêtée mercredi après-midi, faute de carburant, et les hôpitaux sont débordés et manquent de matériel.

La bande de Gaza est sous blocus israélien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007, chassant le Fatah de M. Abbas, dont le pouvoir ne s'applique plus aujourd'hui que sur certaines zones de la Cisjordanie occupée.

Jeudi, le ministre israélien de l'Energie, Israël Katz, a indiqué que son pays n'autoriserait pas l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza tant que le Hamas n'aurait pas libéré les personnes prises en otages.

M. Abbas a aussi estimé que l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), à laquelle appartient le Fatah, mais pas le Hamas, était le "seul représentant légitime du peuple palestinien, qui renonce à la violence et adhère à la légitimité internationale".