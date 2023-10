Conflit israélo-palestinien - Campagne d'affichage à Bruxelles pour exiger la libération des otages du Hamas

Ces affiches avec le mot en anglais "kidnapped" sur une bannière rouge, reprennent des photos de femmes, enfants, personnes âgées, ou travailleurs migrants pris en otage.

Des dizaines d'Israéliens et d'étrangers sont détenus en otages par les combattants du Hamas dans la bande de Gaza, après l'offensive surprise et meurtrière du mouvement islamiste palestinien qui a commencé samedi.

L'union demande leur libération mais fait aussi part de sa "révulsion face au silence et aux réactions indignes d'une grande partie de la classe politique, des recteurs, rectrices et professeurs d'universités", selon le communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. L'association appelle les élus et les corps universitaires "à agir, à dénoncer en témoignant leur soutien à la population israélienne et à exiger la libération des otages".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un processus de négociations avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages enlevés par le groupe islamiste.

Mercredi à Bruxelles, quelque 1.500 manifestants se sont mobilisés devant le ministère des Affaires étrangères pour manifester leur soutien à la Palestine, alors qu'un rassemblement de soutien aux otages et victimes israéliennes a attiré 400 personnes sur la place du Luxembourg.