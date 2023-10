Conflit israélo-palestinien - Gaza a encore du carburant, mais les réserves s'épuisent vite, indique la Croix-Rouge

Gaza est confronté à des pénuries croissantes depuis qu'Israël bloque son approvisionnement en carburant, électricité, alimentation et eau. L'État hébreu répond de la sorte à l'attaque perpétrée par le Hamas sur son sol depuis la bande de Gaza. Le territoire palestinien se trouve dans une "situation préoccupante", affirme le directeur régional pour le Moyen-Orient du CICR, Fabrizio Carboni.

Le responsable explique que si l'organisation non gouvernementale (ONG) dispose de stocks de certains produits de première nécessité comme de l'essence pour les générateurs électriques et du chlore pour le réseau de distribution d'eau, les bombardements incessants ne permettent pas d'en faire la distribution: "Les conditions de sécurité ne nous permettent pas de nous déplacer librement."

Il appelle donc les belligérants à garantir la sécurité du personnel humanitaire afin que les hôpitaux puissent continuer à être alimenté en énergie et que les blessés puissent être évacués. Sans quoi, les cliniques risquent de devenir des mortuaires. Une partie d'entre elles ne disposent déjà plus d'électricité, poursuit Fabrizio Carboni qui insiste sur le besoin d'ouvrir un couloir humanitaire pour faire entrer les biens de première nécessité, les fournitures médicales et le carburant.

Cinq membres du réseau de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ont été tués depuis le début des hostilités.