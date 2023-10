Diables Rouges - "Difficile de remplacer Eden Hazard comme chouchou du public", pense Jérémy Doku

"Je veux juste être moi-même", a expliqué Doku, qui a aussi changé de dimension depuis son transfert à City. "Je sens que maintenant que j'ai changé d'équipe et que j'enchaine les performances, les gens sont très gentils, ils m'aiment bien. Mais devenir le chouchou, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. J'essaie juste de me montrer."

Mercredi, son ancien équipier à Rennes Arthur Theate a affirmé que Doku est presque impossible à arrêter en un contre un. "Je ne sais pas si je suis inarrêtable, cela dépend si le défenseur m'étudie", a nuancé l'ailier. "Je connais mes qualités, je sais que le un contre un est mon point fort et je pense que c'est très difficile de m'arrêter. Parfois je rate un drible et alors je suis frustré car je sais pourquoi: je n'ai pas fait mon geste au bon moment. Je sais que si je fais le geste au bon moment, je passe."

Doku compte déjà 16 présences en équipe nationale et se présente comme l'un des chefs de file de la nouvelle génération. Mais il ne veut pas se considérer comme un cadre. "Je suis tout le temps à l'affût, tout le temps en train de prouver: aux équipiers, aux gens de l'extérieur, à moi-même. Je veux prouver que je mérite d'être là. J'ai une bonne pression depuis mon transfert, je veux prouver que je mérite d'être dans l'une des meilleures équipes au monde."