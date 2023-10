Diables Rouges - Jérémy Doku est moins souvent blessé car il "connaît mieux" son corps

"Je ne m'entraîne pas différemment", a-t-il expliqué. "Je n'ai plus été blessé depuis mars. Les blessures sont liées à mon profil et à mon style de jeu. Je connais mieux mon corps et cela m'aide à éviter les blessures."

Doku a été recruté par Manchester City, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, durant l'été. "C'était un beau transfert. Jusqu'ici, ça se passe bien. Je me sens bien, même si les deux derniers matches étaient moins bons. J'espère continuer à progresser. Pep Guardiola (son entraîneur, ndlr) m'aide sur les détails et essaie de me mettre dans la meilleure situation pour exploiter mon point fort."

"Je pense que c'est plus facile d'évoluer quand t'es entouré par des joueurs comme à City", a poursuivi Doku. "Tu as plus souvent la balle, tu es plus souvent dans une position favorable. Et Pep Guardiola est là pour me mettre dans la meilleure position."