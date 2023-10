Elections 2024 - Ecolo présente douze Montois "pour un Mons plus vert et solidaire"

"Durant ces cinq dernières années, nous avons pu observer les fruits de notre travail visant à rendre Mons plus respectueux de l'environnement et plus solidaire", ont indiqué les instances locales d'Ecolo. "Mais, aujourd'hui, nous devons amplifier et accélérer ce changement. Nous savons que chaque jour compte, que chaque dixième de degré compte."

L'objectif d'Ecolo à Mons est "de rassembler tous les habitants de Mons, sans distinction, pour travailler à la création d'une ville plus résiliente et plus inclusive."

La liste Ecolo à Mons sera conduite par l'actuelle échevine de la Propreté, de la Mobilité et de la Participation citoyenne, Charlotte De Jaer, et par l'actuel conseiller communal Vincent Crépin. Plusieurs candidats feront leur première campagne électorale, notamment Constance Lesplingart, Julie Pirenne, Antoine Chavanne, Gérard Munyanziza, Thibault Delmine, aux côtés des actuels conseillers communaux Samuel Quiévy, Bastien Coppens, Sophie Croufer et Catherine Marneffe, actuelle échevine de la Transition écologique, qui avait annoncé en juin ne plus être candidate pour un nouvel échevinat.