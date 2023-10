EuroCoupe FIBA - Kangoeroes Malines s'incline d'entrée après prolongation

Les Malinoises sont passées à deux doigts du succès puisque c'est sur le buzzer que Jazmine Jones (31 points, 10 rebonds, 3 assists) arrachait une prolongation durant laquelle elle faisait basculer la rencontre dans le camp visiteur. Jusque-là, les Malinoises avaient mené plus souvent qu'à leur tour (28 minutes au total) avant de flancher dans le money-time.

Dans cette partie fort partagée, il y aura eu au total 16 changements de leader avant que les Grecques n'émergent sous la conduite d'une Jones intenable. Dans le camp belge, ce sont Catherine Reese (24 points, 9 rebonds, 2 assists) et Laure Resimont (17 points, 9 rebonds, 1 assist) qui se sont montrées les plus dangereuses. À noter le match très consistant d'Heleen Nauwelaers (8 points mais 7 rebonds, 8 assists et 1 interception).

La semaine prochaine, les Malinoises reçoivent Besiktas pour le compte de la deuxième journée.

De son côté, Lattes-Montpellier n'a plus rencontré de grande résistance après le repos (44-37) face à Sosnowiec. Dominantes dans tous les secteurs à l'image d'une Kyara Linskens très complète (11 points, 6 rebonds, 5 assists, 1 interception et 4 contres en 23 minutes), les filles de Valéry Demory, l'ancien mentor des Belgian Cats, ont ensuite dominé pour s'imposer facilement. Pour la deuxième journée de cette phase de poule, elles se rendront jeudi prochain à Gernika en Espagne.

Marjorie Carpréaux a elle réalisé un double-double (11 points, 13 assists) dans la victoire 82-71 des Suissesses de Fribourg contre les Turques d'Emlak Konut