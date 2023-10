"Fost Plus ne se préoccupe pas de la prévention ou du recyclage"

Fost Plus ne fait pas d'efforts pour réduire le nombre d'emballages et les rendre plus durables, selon une étude de Recycling Netwerk Benelux (RNB) publiée jeudi. "Bien que la prévention et le réemploi des emballages doivent être une priorité selon la loi, la quantité d'emballages augmente", assure l'ONG appelant à un changement des pratiques.