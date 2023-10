La prime flamande pour les voitures électriques s'appliquera aux véhicules déjà achetés

Afin d'accélérer l'électrification du parc automobile, la Région flamande a décidé d'octroyer une prime à l'achat d'une voiture électrique. Pour 2024, 20 millions d'euros seront alloués pour une prime de 5.000 euros pour les voitures neuves et de 3.000 euros pour les voitures d'occasion. La prime sera dégressive et diminuera en 2025 et 2026 de 1.000 euros par an pour les voitures neuves et de 500 euros pour les voitures d'occasion. La prime sera accessible pour l'achat de véhicules dont le prix est inférieur à 40.000 euros TTC.

En commission Mobilité, le député Groen Stijn Bex s'est interrogé sur les modalités précises de la mesure. "Travaillerons-nous selon le principe du premier arrivé, premier servi ? Et une partie du montant de la subvention sera-t-elle réservée à la mobilité partagée ?"

Le ministre Peeters n'a pas détaillé ces éléments, car l'avant-projet de décret est encore à l'examen par l'Inspection des Finances. "J'espère pouvoir l'inscrire à l'agenda du gouvernement fin octobre", a répondu la ministre.

Selon Mme Peeters, il n'y aura toutefois aucune différence entre les particuliers, les asbl ou encore les prestataires de mobilité partagée, "afin d'éviter une sous-utilisation". "L'intention est que quiconque présente une demande et remplisse les conditions reçoive une prime". Selon la ministre, le budget prévu de 20 millions d'euros se base sur "un calcul du nombre probable de candidatures", mais fera l'objet d'un suivi permanent. "Si un ajustement est nécessaire, nous ajusterons".