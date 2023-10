Le centre communautaire Vaartkapoen de Molenbeek, rénové, rouvre le 17 novembre

"Avec cette rénovation totale, le centre communautaire Vaartkapoen retrouvera sa vocation de cœur battant de Molenbeek", a déclaré Ans Persoons (Vooruit), membre du collège de la VGC en charge de la Culture et des Centres communautaires.

Créée dans les années 80, la salle de concert du VK, qui ne répondait plus aux normes acoustiques, a été entièrement isolée. Elle pourra accueillir jusqu'à 480 personnes. Une salle de résidence pour les artistes et une salle de répétition ont été créées, pour y faire émerger idées et collaborations musicales. Le programme du VK mettra l'accent sur les mouvements musicaux interculturels, la parité et la diversité, avec au moins 50% de femmes sur scène, et des talents urbains.

Le centre rénové sera peu énergivore avec l'utilisation d'eau de pluie pour ses sanitaires, des fenêtres en verre à haut rendement et une isolation renforcée.

Du côté de la rue Saint-Joseph, des squats ont été démolis pour donner naissance à un jardin public. En empruntant le passage vert créé, il est désormais possible de rejoindre la rue du Presbytère. Une disposition qui permettra d'impliquer les riverains dans le projet du VK, notamment pour l'aménagement du jardin et le laboratoire situé dans le hangar de la cour. Ils pourront y boire un verre, y organiser des ateliers ou encore des activités scolaires.

Dorénavant intégralement accessible à tous grâce à un ascenseur, le VK devrait continuer à évoluer, en collaboration avec les habitants, pour devenir un véritable centre créatif et culturel.