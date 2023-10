L'éclairage de nuit aurait des effets négatifs sur l'être humain et la biodiversité

D'ici 2030, les villes et communes belges devront passer aux lampes LED. C'est pourquoi les cinq provinces flamandes ont cherché à en savoir plus concernant les effets de l'éclairage nocturne artificiel sur l'être humain et la biodiversité.

Du côté des humains, la lumière artificielle a des effets négatifs sur le sommeil et la santé mentale, ont démontré les études. Elle augmente également le risque de développer un cancer du sein et de l'obésité.

Ce n'est pas tout. L'éclairage nocturne a aussi des effets sur les animaux. Par exemple, il incite les oiseaux à chanter plus tôt dans la journée et à pondre leurs œufs plus tôt dans la saison, alors qu'il n'y a pas encore assez de chenilles pour nourrir les petits. En outre, des recherches finlandaises montrent que la migration de la lamproie, une espèce de poisson que l'on trouve également en Belgique, peut être affectée à cause d'un pont éclairé.

Mais tous les types d'éclairage n'engendrent pas les mêmes effets et toutes les espèces ne subissent pas les mêmes impacts négatifs, selon les deux études.

Un groupe d'experts se penchera sur les résultats et rédigera alors un guide pratique contenant des conseils à destination des autorités locales. Ce guide sera disponible sur les sites des provinces d'ici la fin de l'année 2023.