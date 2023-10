L'Otan entame la semaine prochaine son exercice nucléaire annuel

"La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine rappelle le rôle important que jouent les armes nucléaires de l'Otan dans la dissuasion des agressions", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse clôturant une réunion de deux jours des ministres de la Défense des pays alliés au siège bruxellois de l'organisation.

"Notre exercice contribuera à garantir la crédibilité, l'efficacité et la sécurité de notre dissuasion nucléaire", a ajouté M. Stoltenberg.

Cet exercice annuel, baptisé "Steadfast Noon", rassemble traditionnellement les aviateurs de l'Otan chargés d'une mission nucléaire pour une durée de deux semaines. Aucune arme réelle n'est utilisée par les avions "à double capacité" (conventionnelle et nucléaire) qui y participent, de même que des appareils de soutien.

L'an dernier, quatorze pays et jusqu'à 60 appareils de différents types y ont participé, dont des avions de combat de quatrième et cinquième génération, ainsi que des avions de surveillance et des ravitailleurs en vol opérant au-dessus de la Belgique et de la mer du Nord ainsi qu'au Royaume-Uni, au départ notamment de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg).