Mercato cycliste - Ceriel Desal pour deux ans de plus chez Bingoal WB

Ceriel Desal, 23 ans, a rejoint Bingoal WB en 2022. Il a pris cette année la 2e place du classement à pois au Tour de Wallonie et fini 10e du ZLM Tour en 2022.

"J'ai pris l'habitude de me joindre à de très nombreuses longues échappées au cours des deux dernières saisons: je suis même passé deux fois tout près de pouvoir jouer la victoire en étant repris par le peloton à seulement 400 mètres de la ligne d'arrivée. Ce qui veut dire que prendre l'échappée, c'est aussi tout faire pour gagner. J'ai beaucoup évolué au niveau de la puissance et j'espère continuer dans cette voie au cours des deux prochaines saisons. Je veux continuer à me mettre au service de l'équipe et j'espère avoir plus souvent l'occasion d'être présent dans les finales pour jouer ma carte et décrocher des résultats", a commenté le jeune coureur flandrien dans le communiqué de sa formation.