Nuisances des avions - Une marche d'associations environnementales et de riverains vers l'aéroport le 12 novembre

Plusieurs associations de l'environnement et des riverains de l'aéroport national se rendront le 12 novembre prochain en cortège jusqu'à Brussels Airport pour exiger que le nouveau permis d'environnement à délivrer l'an prochain pour cette infrastructure, tienne compte de l'environnement et de la santé des habitants, ont annoncé jeudi Canopea et Bond Beter Leefmilieu.