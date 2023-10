Qualifications Euro U21 2025 - Gill Swerts s'accommode des indisponibilités grâce au "vivier très riche" de la Belgique

Tous les deux blessés, et pas sélectionnés, Romeo Vermant (Bruges) et Anthony Descotte (Utrecht) sont restés au bercail. Mais les 23 joueurs sélectionnés pour le diptyque hongro-maltais sont bien en forme. "On s'est entraîné avec un groupe au complet ces derniers jours", a confirmé le sélectionneur.

Et Swerts ne s'inquiète pas particulièrement de manquer d'attaquants. "Nous avons des possibilités au poste de numéro 9. Lucas Stassin a marqué lors des deux derniers matches à Westerlo. Cela donne de la confiance. Nous avons également Youssuf Sylla de Charleroi, ce qui nous laisse le choix", a-t-il rassuré.

Au milieu, il faudra également composer sans les Anversois Arthur Vermeeren et Mandela Keita, emmenés par Domenico Tedesco chez les Diables Rouges. Une fois de plus, ces départs ne perturbent pas Gill Swerts. "Nous disposons de joueurs comme Vranckx, Matazo, Engels, Stroeykens, Kana... En ce moment, la Belgique jouit d'un vivier très riche au milieu de terrain, tant chez les A que chez les espoirs. Nous avons beaucoup de force dans le football belge, en général."

Avant d'affronter l'Écosse et l'Espagne en novembre, Malte et la Hongrie semblent des adversaires accessibles. "Il ne faut pas se dire que deux victoires sont obligatoires, mais en résumé, il faut perdre le moins de points possible. Le Kazakhstan, c'était déjà un match très difficile. Vendredi, je m'attends également à un bloc bas, mais avec une équipe qui construit un peu plus", a analysé Swerts à propos du match prévu contre Malte.