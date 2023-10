Quatre suspects placés sous mandat d'arrêt dans une enquête pour faux permis de conduire

Au total, la PJF a mené plus d'une dizaine de perquisitions à Bruxelles et en Flandre, notamment dans des entreprises de formation à la conduite. Elle a été aidée dans sa tâche par la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC), différentes zones de police locale et des inspecteurs de Bruxelles Mobilité.

Une dizaine de personnes ont été interpellées. Parmi elles, quatre ont été placées sous mandat d'arrêt.