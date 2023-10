RDC: huit Casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle, un officier suspendu

Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de "violation systématique et généralisée" des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels.

"Le bureau des services de contrôle interne a été saisi et des mesures conservatoires ont déjà été prises conformément à la politique de tolérance zéro du secrétaire général des Nations unies", a indiqué la Monusco mercredi soir dans un communiqué.

Les mesures prises "incluent la suspension, la détention et le confinement des Casques bleus concernés", ajoute la Monusco, qui dit "condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations unies".

"Soweto, Bloemfontein, Cape Town", des "bordels" aux noms évocateurs de villes sud-africaines et des "bars de fortune apparus devant la base Monusco de Mavivi", près de Beni, "servent pour des relations sexuelles transactionnelles", peut-on lire dans un des documents.

L'officier visé aurait, selon un rapport préliminaire, "intimidé et verbalement menacé" des membres de l'ONU, après l'arrestation de Casques bleus pour une affaire de fréquentation de maisons closes, avec à la clé tentative de fuite, bagarre et course poursuite avec des éléments de la police militaire de l'ONU.