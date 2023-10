RDC: un nouveau programme de l'UE pour soutenir la réforme de l'armée congolaise

Ce projet, financé par l'UE via l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI), s'inscrit dans la continuité de la coopération fructueuse dans le domaine de la Réforme du Secteur de la Sécurité en RDC, débutée avec EUSEC (la mission européenne de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité de 2005 à 2016) et poursuivie avec PROGRESS (2015-2021).

Les zones d'intervention du projet "Unis pour la Paix et la Sécurité" englobent les villes de Kinshasa, la capitale, et Kananga (province du Kasaï-Central) ainsi que les provinces de l'Ituri (nord-est) et du Nord-Kivu (est), des régions cruciales où l'action se concentrera sur plusieurs domaines clés, notamment l'accompagnement à la mise en œuvre du Plan de réforme des armées (PRA), la modernisation de l'administration de la Défense congolaise, le renforcement de la redevabilité et du lien entre les forces armées et la population, ainsi que le soutien et la protection des populations civiles, en particulier les femmes et les groupes vulnérables, dans les zones de conflits.