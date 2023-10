TC Dinant - Six ans de prison requis pour une tentative d'homicide à Rochefort

Les faits ont eu lieu au sein d'une ancienne école primaire, reconvertie en centre d'accueil pour migrants et candidats réfugiés. Le prévenu, d'origine tchadienne, a porté un coup de couteau à un autre réfugié, au niveau de l'abdomen. Les faits ont été commis devant deux témoins qui ont réussi à éviter qu'un second coup ne soit porté. "J'avais un couteau en main car je préparais à manger. Ce monsieur est arrivé par l'arrière et m'a frappé. C'est en me retournant que je l'ai blessé", a expliqué le prévenu.