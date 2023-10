TC Dinant - Trente mois avec sursis pour avoir agressé une personne malvoyante à Hamois

La victime a été abandonnée sur place par les deux individus qui ont fini par appeler les secours une heure plus tard. Elle a subi une fracture du nez et conserve des séquelles de l'agression, notamment au niveau de la vision. "De naissance, monsieur est totalement aveugle de l'œil gauche et présentait avant l'agression une acuité visuelle d'1/10e. Depuis, elle est de 0,20", précisait la partie civile.

Le prévenu était sous l'influence de l'alcool au moment de l'agression.