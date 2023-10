Tour de l'île de Chongming - La Néerlandaise Mylène de Zoete remporte la première étape au sprint

Mylène de Zoete, 24 ans, décroche la première victoire professionnelle sur route de sa carrière après avoir devancé autoritairement sur la ligne la Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health), 2e, et l'Australienne Georgia Baker (Jayco AlUla), 3e.

De retour au calendrier, cette course par étape sur trois jours verra le peloton relier Shanghai Changxing Island Country Park à Chongming New City Park vendredi sur 128,6 km et s'achèvera samedi par un tronçon de 112,3 km à Chongming New City Park.

Deux Belges sont au départ pour l'équipe Duolar-Chevalmeire avec Tara Gins et Nathalie Bex.

La dernière édition a eu lieu en 2019 avec un succès de la Néerlandaise Lorena Wiebes. Jolien D'Hoore l'avait emportée en 2017.