Trois propriétés de la Stib transformées en logements sociaux

La Stib a conclu un contrat avec l'ASBL "Renovassistance" et l'agence immobilière sociale "Logement pour Tous" dans le but de transformer trois de ses biens immobiliers en logements sociaux. L'administrateur délégué de la société de transports en commun bruxellois, Brieuc de Meeûs, le prince Laurent et la princesse Claire ont visité les trois bâtiments jeudi.