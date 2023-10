Un train déraille en Inde: au moins quatre morts

L'agence de presse ANI a également fait état de quatre personnes tuées. Les médias ont rapporté que plusieurs blessés avaient été transportés à l'hôpital, sans préciser leur nombre.

Le train provenait de la capitale New Delhi et se dirigeait vers Kamakhya Junction, dans l'Etat d'Assam (nord-est).

"Profondes condoléances pour ces pertes irréparables", a écrit sur X (ex-Twitter) le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaisjnaw, sans fournir de bilan officiel.

L'Inde, qui possède un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d'accidents de train meurtriers dans son histoire. La sécurité s'est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d'investissements et d'améliorations technologiques.

En juin, une collision entre trois trains près de Balasore, dans l'Etat d'Odisha (est), avait fait près de 300 morts et plus d'un millier de blessés, en raison d'un problème dans le système d'aiguillage. Et en août, au moins neuf personnes avaient péri dans le sud de l'Inde dans l'incendie d'un wagon stationné en gare, causé par un voyageur qui chauffait de l'eau pour se faire du thé.

L'accident le plus meurtrier de l'histoire du pays reste celui du 6 juin 1981 quand, dans l'Etat de Bihar (est), sept wagons d'un train qui traversait un pont étaient tombés dans le fleuve Bagmati, faisant entre 800 et 1.000 morts.