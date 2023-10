Une dizaine de jeunes artistes récompensés par les PrixFintroPrijzen

Cette année, Sophie Vandeveugle et Tijl Nuyts ont été récompensés dans la catégorie littérature, respectivement dans les groupes francophone et néerlandophone, tandis que Nina Six et Aya Sabi ont reçu les prix du public dans chaque catégorie. Clara Spilliaert a reçu le premier prix et Ethel Lilienfeld a été plébiscitée par le public en arts visuels.

Romain Cavallin a remporté la catégorie "film & photographie" et obtenu en prime le prix du public. Enfin, Eli Mathieu-Bustos a été distingué en "danse & théâtre", catégorie dans laquelle Nona Demey Gallagher a séduit le public.

"Le PrixFintroPrijs est une célébration de l'imagination et de l'espoir. En ces temps incertains, nos jeunes artistes belges apportent de l'empathie, du courage, de nouvelles perspectives et de l'inspiration pour continuellement remettre l'ouvrage sur le métier", a déclaré jeudi Luc Keppens, CEO de Fintro, dans son discours d'ouverture de la cérémonie organisée à l'auditorium Chancellerie du siège de BNP Paribas Fortis à Bruxelles. Celle-ci a également été marquée par un discours du réalisateur Michael R. Roskam (Bullhead, Le Fidèle...) et une interprétation au piano de la Belge Margaux Anseeuw.