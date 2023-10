WNBA - Las Vegas prend l'avantage 2 à 0 en finale sur New York

La franchise du Nevada n'est plus qu'à un succès de son deuxième titre d'affilée en ligue professionnelle américaine de basket féminin.

A'ja Wilson a inscrit 26 points - réussissant un double-double avec 15 rebonds -, Jackie Young en a rajouté 24 et Kelsey Plum 23 pour les Aces de Las Vegas où la meneuse Chelsea Gray a fini aussi avec un double-double (14 points, 11 passes décisives).

Du côté de New York, Jonquel Jones a terminé avec 22 points et 10 rebonds, pour 14 unités à Breanna Stewart (et 13 rebonds).

Les deux équipes se retrouvent dimanche à Brooklyn pour le troisième match. Jamais, en finale, une équipe WNBA n'est revenue d'un déficit de deux victoires à zéro pour l'emporter.

Las Vegas avait remporté le premier match 99 à 82 dimanche. En cas de récidive, Las Vegas serait la première franchise à conserver son titre depuis Los Angeles Sparks en 2001-2002.