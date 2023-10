WTA Rouen - Kimberley Zimmermann se hisse en demi-finales du double en Normandie

Kimberley Zimmermann, 59e mondiale en double et Anna Bondar, 57e, têtes de série N.1, ont pris la mesure en quarts de finale de la Britannique Freya Christie (WTA 134 en double) et de la Colombienne Yuliana Lizarazo (WTA 112). La partie a duré un peu plus d'une heure (68 minutes) et s'est achevée sur un double 6-3.

Pour se hisser en finale, Zimmermann, 27 ans, et Bondar, 26 ans, devront écarter de leur route les Britanniques (N.3) Alicia Barnett (WTA 103) et Olivia Nicholls (WTA 109).

En simple, Greet Minnen (N.1), 62e mondiale, est aussi en quarts de finale où elle affrontera vendredi la Roumaine Jaqueline Cristian (N.7), 100e mondiale, 25 ans.