Attaque au couteau à Arras - Le président Macron indique qu'une autre "tentative d'attentat" a été déjouée

"Restons unis", "nous faisons bloc et nous tenons debout", a déclaré le chef de l'Etat dans la cour d'un bâtiment situé en face du collège-lycée où a eu lieu l'attaque vendredi matin. "Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons", "le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser", a encore dit le président.

L'enseignant tué "s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies", a salué le président de la République, en rappelant que cette attaque avait eu lieu trois ans après l'assassinat, le 16 octobre 2020, du professeur Samuel Paty.

Le président a également indiqué qu'une autre "tentative d'attentat", "dans une autre région", avait été déjouée grâce à une intervention des forces de l'ordre. Il faisait allusion à l'interpellation et au placement en garde à vue pour port d'arme prohibé d'un homme connu pour "radicalisation", à la sortie d'une salle de prière à Limay (Yvelines), a précisé le ministère de l'Intérieur. A ce stade, cette enquête est entre les mains du parquet de Versailles, et non du parquet national antiterroriste.