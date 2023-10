Billie Jean King Cup - Fissette privée de sa numéro 1 contre la Hongrie: "son absence est vraiment regrettable"

Wim Fissette reconnaît que l'absence d'Elise Mertens, sa numéro 1 et 41e joueuse du monde, pour le duel en barrage pour le groupe mondial de la Billie Jean Cup est "vraiment regrettable". Le capitaine de l'équipe féminine belge salue cependant le retour d'Alison Van Uytvanck sur la touche depuis huit mois et les premières sélections de Sofia Costoulas et Kimberley Zimmermann.