Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine dans le rouge et Telenet quitte la cote

AB InBev (50,84) reperdait 0,47%, KBC (56,68) et Ageas (38,72) reculant de 0,49 et 1,05% tandis que Solvay (102,05) et UCB (80,20) étaient négatives de 0,10 et 0,35%, arGEN-X (474,00) de 1,33%.

Kinepolis (45,90) et Bekaert (39,82) chutaient par ailleurs de 4,1 et 3,9% tandis que Econocom (2,20) et DEME (92,00) reculaient de 3,3 et 3,9%, CFE (6,21) et Home Invest (14,26) de 4,7 et 4,9%.

Brederode (88,60) et Lotus Bakeries (7.000) perdaient 2,5 et 2,8% alors que Atenor (13,15) chutait de 3,6% à l'inverse de la BNB (452,00) et Inclusio (12,40) qui remontaient de 2,7 et 2,5%.

Biosenic (0,0692) et Oxurion (0,0011) plongeaient enfin de 18,4 et 15,4%, Biotalys (3,73) et Mithra (1,144) chutant de 9 et 3,9% tandis que Fagron (16,02) perdait 5,1% à l'inverse de Celyad (0,698) qui rebondissait de 5,4%, Sequana Medical (2,64) regagnant 3,9%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0510 USD, contre 1,0555 dans la matinée et 1,0550 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.595 euros, en progrès de 1.490 euros.