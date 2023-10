Conflit israélo-palestinien - Gaza: le chef de la diplomatie iranienne se concerte avec le Hezbollah

Selon un communiqué du Hezbollah, son secrétaire général, Hassan Nasrallah, s'est réuni avec le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, arrivé jeudi soir à Beyrouth.

L'État israélien et les États-Unis craignent l'ouverture d'un second front au nord d'Israël à la frontière avec le Liban, si le Hezbollah, soutenu par l'Iran, décidait d'intervenir massivement.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, l'implication du Hezbollah depuis le sud du Liban est restée limitée à des bombardements sur des positions israéliennes dans le nord, visant à soutenir le Hamas, son allié.

Environ 1.300 Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas et plus de 1.500 Palestiniens lors de la riposte israélienne, selon les autorités locales.

Le chef du Hezbollah et le ministre iranien "se sont concertés au sujet des responsabilités qui incombent à tous, et des positions qui doivent être prises face aux événements historiques et aux derniers développements", selon le communiqué du Hezbollah.

Le ministre iranien a indiqué jeudi que l'ouverture d'un "nouveau front" contre Israël serait conditionnée aux "actions" de l'État israélien dans la bande de Gaza.

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, avait appelé les "pays musulmans et arabes" à "se coordonner" pour "stopper les crimes" d'Israël. Il s'est ainsi entretenu mercredi soir avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président syrien Bachar al-Assad.