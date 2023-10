Conflit israélo-palestinien - La Norvège condamne le siège "inacceptable" de Gaza

"Israël est en droit de se défendre (...) mais ils ne peuvent pas recourir à tous les moyens possibles" et imaginables, a déclaré la cheffe de la diplomatie norvégienne, Anniken Huitfeldt au micro de la radio publique NRK.

"Je condamne ce blocus car c'est nécessaire (de le faire) quand ils demandent à tant de gens de se déplacer, quand (ces gens) n'ont pas accès à la nourriture et aux médicaments", a-t-elle ajouté.

Après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre qui a fait plus d'un millier de morts sur son territoire, Israël a décrété un "siège complet" de la bande de Gaza, déjà sous blocus terrestre, aérien et maritime depuis plus de 15 ans. Vendredi, l'État hébreu a aussi ordonné l'évacuation, dans les 24 heures, de "tous les civils" du nord de la bande de Gaza vers le sud, soit environ 1,1 million de personnes.

Faisant exception à la ligne traditionnelle qui consiste à suivre la liste des organisations terroristes dressée par l'ONU, sur laquelle le Hamas ne figure pas, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a par ailleurs qualifié mercredi le mouvement d'"organisation terroriste".

"Une organisation qui a planifié, conduit et revendiqué de tels actes terroristes doit pouvoir être considérée comme une organisation terroriste. Un point, c'est tout", a-t-il dit devant le Parlement.