Conflit israélo-palestinien - Le Hamas rejette l'évacuation du nord de Gaza ordonnée par l'armée israélienne

"Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l'occupation (israélienne, NDLR) et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l'Égypte", affirme ce communiqué.

"Nous sommes inébranlables sur nos terres, dans nos maisons et dans nos villes. Il n'y aura pas de déplacement", a ajouté le Hamas.

Le groupe avait dénoncé plus tôt dans la journée l'appel de l'armée israélienne à évacuer la bande de Gaza vers le sud, comme étant de la "propagande", a rapporté l'agence DPA. Des sources proches de la sécurité de la région ont indiqué que les résidents étaient dissuadés de quitter le nord du territoire.

L'ONU a averti que l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne risquait d'entraîner une "situation catastrophique" à Gaza où la situation humanitaire s'est considérablement dégradée depuis le début de la guerre il y a près d'une semaine.

Le point de passage égyptien de Rafah est la seule voie de sortie de Gaza non contrôlée par Israël et a été bombardé à plusieurs reprises cette semaine.

Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que l'Égypte restait déterminée à assurer l'acheminement de l'aide à Gaza, mais exhorté les Palestiniens à "rester sur leur terre" dans un discours prononcé jeudi.

L'armée israélienne mène une campagne de bombardements massifs sur Gaza en riposte à l'attaque sanglante et sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas en Israël, où plus de 1.300 personnes ont été tuées. Côté palestinien, les frappes israéliennes ont fait plus de 1.500 morts.