CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - L'ordre d'évacuation dans le sud de Gaza équivaut à "une condamnation de mort"

"Le déplacement de personnes malades (...) dont beaucoup d'entre eux sont des enfants est une condamnation à mort", a déclaré ce dernier. "Demander aux professionnels de la santé" de partir "ou de délaisser ceux qui ont besoin de leurs soins est particulièrement cruel", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Stephane Dujarric, a affirmé auparavant que "les Nations unies appellent fortement à ce que cet ordre" d'évacuation, "s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse"

"Les Nations unies estiment impossible qu'un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices", a-t-il insisté.

Les tensions au Moyen-Orient se sont ravivées lorsque des militants du groupe islamiste palestinien Hamas ont surgi sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza pour assassiner ou prendre en otage bon nombre d'habitants. Le Hamas a notamment justifié son action par les agressions des autorités israéliennes à l'encontre de la mosquée al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem.

En réponse, Israël a décrété un blocus total de la bande de Gaza tout en bombardant Gaza et certains quartiers libanais ou syriens. Les hostilités ont également débordé en Cisjordanie.

Selon les dernières données officielles, près de 1.800 Palestiniens ont péri et quelque 7.200 ont été blessés depuis le début des combats. En Israël, au moins 1.300 civils et soldats ont perdu la vie tandis que plus de 3.000 autres ont été blessés.