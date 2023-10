Conflit israélo-palestinien - Poutine compare le siège de Gaza à celui de Léningrad par les Nazis

Selon M. Poutine, Israël pourrait envisager de faire à Gaza quelque chose de "comparable au siège de Léningrad". "C'est inacceptable. Plus de deux millions de personnes y vivent. Tout le monde ne soutient pas le Hamas", a ajouté le président russe au cours d'une conférence de presse à Bichkek au Kirghizstan. "Nous comprenons la logique des événements mais, malgré toute la violence des deux côtés (...), nous devons penser à la population civile", a poursuivi M. Poutine.

Il a souligné qu'Israël avait été frappé par une "attaque sans précédent, jamais vue dans l'histoire", du Hamas palestinien. Il a toutefois estimé qu'Israël y répondait "à grande échelle et de manière assez brutale".

"Nous devons trouver un moyen de sortir de cette situation. À mon avis, cette issue peut être trouvée par la médiation", a ajouté M. Poutine, proposant l'aide de Moscou.

La Russie maintient traditionnellement de bonnes relations à la fois avec les autorités israéliennes et palestiniennes, ainsi qu'avec plusieurs acteurs régionaux tels que la Syrie, l'Egypte et l'Iran. Elle est également membre du Quartet pour le Moyen-Orient, aux côtés des Etats-Unis, de l'UE et de l'ONU, un format censé faire office de médiateur dans le conflit israélo-palestinien.

M. Poutine avait déjà jugé plus tôt vendredi qu'un assaut terrestre israélien à Gaza causerait "des pertes parmi les civils (palestiniens) absolument inacceptables".