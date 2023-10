Conflit israélo-palestinien - Trump critiqué par Biden pour avoir qualifié le Hezbollah d'"intelligent"

"Vous savez, le Hezbollah est très intelligent, ils sont tous très intelligents", a déclaré l'ancien président, candidat à la présidentielle de 2024, lors d'un meeting électoral mercredi soir en Floride.

Une façon de critiquer la politique étrangère de son rival, le président Joe Biden, dont il n'a jamais reconnu la victoire à l'élection de 2020.

Il a affirmé que l'offensive du Hamas n'aurait pas eu lieu s'il était resté à la Maison Blanche.

"Personne n'aurait même imaginé s'aventurer en Israël, si l'élection n'avait pas été volée", a déclaré le républicain, sans preuves.

Joe Biden a vivement critiqué les propos de Donald Trump, à qui il pourrait être opposé lors de la présidentielle de 2024, estimant qu'il "n'était jamais opportun de faire l'éloge des terroristes qui cherchent à détruire" Israël.

"Il est honteux qu'une telle personne, un ancien président des Etats-Unis, contribue à la propagande", a renchéri le ministre israélien des Communications Shlomo Karhi, estimant que Donald Trump n'était "évidemment" pas digne de confiance.

"Il n'y avait pas de meilleur ami ou d'allié pour Israël que le président Donald Trump", s'est défendu ce dernier jeudi soir dans un communiqué de campagne.

"La faiblesse et l'incompétence de Joe-la-Crapule a renforcé et encouragé nos ennemis à travers le monde, et maintenant, tellement de vies ont été inutilement perdues", a-t-il poursuivi, renouvelant ses attaques contre son successeur démocrate.

Tout puissant au Liban, le Hezbollah pro-iranien a revendiqué plusieurs tirs sur des positions israéliennes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.