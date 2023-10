Conflit israélo-palestinien - Un employé de l'ambassade d'Israël agressé à Pékin

"L'employé est soigné à l'hôpital et est dans un état stable", précise un communiqué du ministère. Le communiqué indique que l'agression n'est pas survenue sur le site de l'ambassade et que "le motif de l'attaque est en cours d'étude".

Selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux et géolocalisée par l'AFP dans une zone située à un kilomètre et demi de l'ambassade israélienne, un homme brandit un couteau et en poignarde un autre à plusieurs reprises. Du sang est visible sur la chaussée. L'agresseur est ensuite vu en train de quitter les lieux, son couteau à la main.

Dans une autre vidéo géolocalisée au même endroit, des agents de sécurité interrogent des passants et passent des appels. Un homme arrive ensuite sur un scooter et se fraie un passage jusqu'à la victime, couverte de sang mais consciente et assise. "Une ambulance !", crie-t-il aux passants. La victime est alors transportée par plusieurs personnes.

Sur place, un journaliste de l'AFP a dénombré huit agents de police en uniforme, mais le lieu n'était pas bouclé et aucune tache de sang n'était visible sur le sol, contrairement à ce que montraient les vidéos.

L'ambassade, située dans un quartier du nord-est de Pékin où se trouvent de nombreuses représentations diplomatiques, semblait, elle, fonctionner normalement vendredi après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'ambassadeur américain en Chine Nicholas Burns s'est dit "choqué" par l'agression d'un diplomate israélien vendredi à Pékin et a apporté son "plein soutien" à la communauté israélienne dans le pays.

L'attaque survient au moment où Israël prépare une probable nouvelle offensive dans la bande de Gaza, en riposte à l'attaque meurtrière du Hamas samedi dernier.