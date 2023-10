Coupe du monde de rugby - Le retour de Dupont donne un surplus de "confiance" à la France

Le retour du Toulousain, trois semaines après son opération d'une fracture de la mâchoire subie contre la Namibie (96-0), "change pas mal de choses, ça nous donne beaucoup de confiance", a affirmé le demi d'ouverture Matthieu Jalibert en conférence de presse.

"On sait qu'il est capable de grandes différences et qu'il inspire la crainte chez les adversaires. Ça nous permet d'avoir plus d'espaces autour de lui", a ajouté le joueur de Bordeaux-Bègles. "C'est toujours un atout de l'avoir avec nous. Et même s'il porte un casque (comme souhaité par son chirurgien, ndlr), il est à 100% de ses capacités".

"Antoine est le capitaine de l'équipe. Il a une influence sur le groupe, sur les adversaires et sur l'arbitre", a souligné pour sa part l'arrière Thomas Ramos. "Il a également un très bon jeu au pied et peut trouver une brèche à n'importe quel moment. Offensivement et défensivement, c'est un très bon joueur".

Figure de proue du rugby français, leader du XV de France en quête d'une première couronne mondiale, Dupont a reçu lundi le feu vert du chirurgien qui l'a opéré pour reprendre les entraînements avec contacts.

Comme ce fut le cas par moments mardi et mercredi, le Toulousain jouera dimanche avec un casque pour son retour express en guise de premier match couperet devant les Springboks et leur pack terrifiant.

La titularisation de Dupont est le seul changement par rapport au XV de départ qui avait corrigé l'Italie (60-7) à l'issue de la phase de groupes.