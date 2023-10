Diables Rouges - Objectif Allemagne pour les Diables à Vienne

Les deux équipes se partagent la première place du groupe avec 13 points, loin devant la Suède (6 points). Si une des deux équipes s'impose, elle validera son ticket pour l'Allemagne. En cas de partage ou de défaite à Vienne, les Belges recevront une deuxième possibilité dès lundi face à la Suède, où un partage suffira.

Les Diables Rouges aimeraient déjà terminer le travail vendredi. Mais la tâche ne s'annonce pas facile. Depuis l'intronisation de Domenico Tedesco, l'Autriche est la seule équipe contre laquelle les Belges n'ont pas gagné (1-1). A l'aller, en juin, 'Das Team' avait même mis les Diables en difficulté avec son pressing.

Pour ce duel, Tedesco doit se passer de Leandro Trossard et Ameen Al-Dakhil, respectivement remplacés par Arthur Vermeeren et Zinho Vanheusden. Malade, Koen Casteels a dû déclarer forfait avant le départ pour Vienne. Sans oublier les absents de longue date Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Côté autrichien, le buteur Marko Arnautovic (Inter Milan), les défenseurs David Alaba (Real Madrid), Stefan Posch (Bologne) Gernot Trauner (Feyenoord) sont notamment indisponibles.

Belges et Autrichiens s'affronteront pour la 16e fois de leur histoire. Le bilan est actuellement de 9 victoires autrichiennes, 2 succès belges et 4 partages. Mais la Belgique n'a plus perdu contre l'Autriche depuis une défaite en amical 4-2 le 14 juin 1959, soit 64 ans. Le dernier duel sur le sol autrichien, en mars 2011 en qualifications à l'Euro, avait vu les Diables l'emporter 0-2 dans ce qui est considéré comme le premier coup d'éclat de la 'Génération dorée'