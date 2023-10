EuroCoupe FIBA - Avec la victoire de Namur, les clubs belges réalisent un deux sur trois

En déplacement à Lisbonne, les Namuroises ont été accrochées jusqu'en début de deuxième quart. Un moment distancées de sept longueurs, elles ont su renverser la vapeur pour repasser en tête et contrôler le reste de la partie après avoir mené 27-32 au repos. Avec ce succès, les clubs belges réalisent un beau score de deux sur trois après la défaite de Malines après une prolongation contre le Panathinaïkos et la victoire de Castors Braine à Keltern.

Légèrement dominées au rebond et sous les anneaux, les Namuroises ont pu compenser par une adresse générale supérieure. Tandis que les Portugaises évoluaient à neuf, le banc namurois n'a inscrit que deux points pour 35 minutes de jeu cumulé sur un total de 200 possibles. Les quatre étrangères (Rodrigues, Whitted, Zelnyte et Hartmann) ont inscrit respectivement 15, 14, 13 et 11 points

La semaine prochaine, les Namuroises sont censées recevoir le club israélien de Ramla pour le compte de la deuxième journée.

De son côté, l'Estudiantes Madrid a été accroché jusqu'au repos (29-30) avant de progressivement se dégager. Billie Massey a été alignée pendant 18 minutes pour 5 points, 4 rebonds et 1 interception. Pour la deuxième journée de cette phase de poule, les Madrilènes accueilleront mardi prochain les Hongroises de Szekszard .