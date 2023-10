Invasion de l'Ukraine - Le "kern" avalise la cession de F-16 à l'Ukraine, décision finale au gouvernement en 2025

"Ainsi, la Défense mettra en œuvre ce qui est nécessaire pour rendre possible la cession d'avions F-16 à l'Ukraine à l'horizon de 2025", a indiqué la Défense dans un communiqué, sans préciser de combien d'appareils il pourrait s'agir.

"D'ici cette date, la Défense constituera un stock de pièces de rechange critiques afin de garantir l'opérationnalité de la flotte F-16 jusqu'à la fin de la transition vers le (nouvel avion de combat) F-35A", dont la Belgique attend la livraison de 34 exemplaires, ajoute le texte.

Parallèlement, le secteur de notre industrie aéronautique accompagnera la modernisation de l'armée ukrainienne.

"La décision finale de l'octroi des avions sera prise, en temps utile, par le gouvernement en responsabilité", conclut laconiquement le communiqué.

La Belgique fait partie de la "coalition F-16" mise sur pied par dix pays européens et le Canada - et rejoints cette semaine par les États-Unis - pour former des pilotes ukrainiens et du personnel au sol à utiliser ces avions de combat de conception américaine afin de repousser les forces russes.