La 31e escadrille de Kleine-Brogel remporte deux prix lors du NATO Tiger Meet en Italie

Cette édition 2023 du NTM s'est déroulée du 2 au 13 octobre au départ de la base aérienne de Gioia Del Colle (sud de l'Italie).

Le "Tiger Meet", créé en 1961 et au départ folklo-opérationnel, s'est mué au fil des ans en exercice aérien majeur, avec de grandes formations baptisées Comao (pour "Combined Air Operations") par les aviateurs.

La 31e escadrille, basée à Kleine-Brogel dans le Limbourg, y a engagé six chasseurs-bombardiers F-16 et une bonne quarantaine de personnes. Elle a décroché le trophée "Best Flying Ops", qui récompense l'unité considérée par ses pairs comme étant la plus opérationnelle et celui des "tiger games", a indiqué son commandant, le major Gunther Vandeputte, à l'agence Belga.

Au classement général des cinq épreuves organisés par les tigres italiens, l'escadrille a obtenu la deuxième place, manquant ainsi le "Silver Tiger" ("tigre d'argent") décerné à la meilleure unité. Il a été attribué au TaktLwG 74 (le 74e wing de chasse) de la Luftwaffe allemande, basé à Neuburg, en Bavière (sud de l'Allemagne).

Le NATO Tiger Meet a rassemblé cette année une soixantaine d'appareils appartenant à dix-sept unités différentes et provenant d'une douzaine de pays, dont la Suisse, pourtant neutre mais qui y participe en tant que membre du Partenariat pour la paix (PPP).

L'édition 2024 sera organisée en juin prochain sur la base de Jagel-Schleswig (nord de l'Allemagne), selon la NATO Tiger Association.