La France va investir 1,6 milliard dans le SCAF et 11,7 milliards dans le Rafale

La France va investir massivement dans son aviation de combat, en consacrant au cours de la prochaine décennie 11,7 milliards d'euros au chasseur-bombardier Rafale et à ses évolutions et 1,6 milliard au programme SCAF (Système de combat aérien du futur), qui associe la France, l'Allemagne et l'Espagne, ainsi que potentiellement la Belgique, a rapporté le journal économique 'La Tribune'.