Le PM australien invite à voter "avec le cœur" lors d'un référendum historique

Plus de deux siècles après l'arrivée des premiers colons européens sur l'île-continent, 17,6 millions d'électeurs australiens voteront samedi lors d'un référendum pour octroyer ou non "une voix" aux Premières nations présentes depuis plus de 60 millions d'années. Les aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui comptent pour 3,8% de la population (984.000 de personnes), forment un groupe vulnérable dans la société australienne, avec une espérance de vie plus courte de huit ans que le reste des Australiens, de plus hauts taux de mortalité infantile et d'incarcération, ainsi que des niveaux de scolarité et d'accès à l'emploi plus faibles.

Le gouvernement travailliste propose que la constitution reconnaisse ces nations premières et leur garantisse un organe consultatif à même de formuler des recommandations sur les matières qui les concernent directement auprès du parlement et du gouvernement australien.

Tout porte à croire que le référendum échouera samedi, alors que les sondages d'opinion placent le non en tête, avec environ 60% d'intention de vote contre "la voix", et 40% pour. Le vote aborigène est assez mitigé aussi puisqu'un récent sondage indique que 59% des autochtones voteraient oui, contre 41% non.

Lors du dernier jour de campagne, le Premier ministre australien a fait un dernier appel à voter en faveur de sa proposition : "Il appartient désormais aux Australiens de faire la différence pour les groupes les plus désavantagés de la société australienne. Cela ne coûte rien aux Australiens de faire preuve de bonté, de réfléchir tant avec leur cœur qu'avec leur intellect en entrant dans le bureau de vote demain et de voter 'yes'".