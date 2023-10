Les ministres Gennez et Van Peteghem à la réunion annuelle de la Banque mondiale

La Banque mondiale est la plus grande institution de coopération au développement au monde. La banque, qui fait partie des Nations unies, prête de l'argent aux pays pauvres à des conditions avantageuses dans le but de renforcer leurs économies et de réduire la pauvreté. Cet argent est utilisé dans les pays concernés, par exemple, pour des réformes structurelles dans les secteurs de la santé et de l'éducation et pour des projets environnementaux et d'infrastructures, comme la construction de barrages, de routes et de parcs nationaux. En échange, la Banque mondiale demande aux pays concernés de s'engager, entre autres, à prendre des mesures anti-corruption.

L'organisation, soutenue par 189 pays à travers le monde, se réunit une fois par an avec le Fonds monétaire international (FMI) pour discuter du travail de leurs institutions respectives. Cette année, la réunion a lieu à Marrakech du 9 au 15 octobre.

Une réforme de l'institution et de sa structure financière est à l'ordre du jour cette année. Celle-ci devrait répondre aux crises futures liées au changement climatique, à la perte de biodiversité, à faire face à de futures pandémies.

La Belgique a entre autres prôné un "multilatéralisme efficace" pour contrer les différences entre le Nord et le Sud. Elle est également favorable à ce que le climat et les "biens mondiaux partagés" soient inclus mandat de la Banque mondiale. La Belgique s'est également dite attachée aux intérêts de ses partenaires africains, "dont les voix ne sont pas toujours entendues dans les débats".